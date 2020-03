Polizisten wollten in Hall Messerstreit beenden: Beamter wurde verletzt

Hall in Tirol – Zwei Polizisten außer Dienst wurden am Sonntag gegen 16.15 Uhr am Unteren Stadtplatz in Hall Zeugen einer Auseinandersetzung von zwei Männern, die sich mit Messern bedrohten. Die Männer waren zuvor aus unbekannter Ursache in Streit geraten, wobei ein 47-jähriger Serbe ein Messer gezückt hatte, mit dem er sein Gegenüber bedrohte. Daraufhin holte auch der zweite ein Taschenmesser heraus, um sich zu verteidigen.