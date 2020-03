Streit unter Jugendlichen in Innsbruck: 15-Jähriger durch eigenes Messer verletzt

Innsbruck – Ein Streit unter Jugendlichen lief Sonntagabend in der Reichenau aus dem Ruder: Ein 16- und ein 17-Jähriger aus Österreich waren gegen 20.45 Uhr mit drei weiteren Jugendlichen in Streit geraten.

Dabei verletzte sich der 15-Jährige dann selbst, indem er mit der Hand auf das Messer schlug. Der verletzte Bursche konnte von der Polizei in Tatortnähe angehalten werden. Er wurde zur Erstversorgung in die Klinik in Innsbruck gebracht. (TT.com)