Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr gesichert

Wien – Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr in Österreich sind gesichert, das versicherten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und der Obmann der Bankensparte Andreas Treichl am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien.