Einbrecher schlug in Geschäftsgebäude in Hall zu

Hall - Ein bisher unbekannter Täter gelangte in der Zeit zwischen Sonntag 13 Uhr und Montag 6.30 Uhr in das Innere eines Geschäftsgebäudes in Hall. Dort brach der Täter mehrere Automaten sowie die Registrierkassa auf und stahl das darin befindliche Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages sowie einen Münzer.