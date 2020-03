Familie im Oberland in Quarantäne: „Behandelt wie Aussätzige“

Innsbruck – Seit zehn Tagen in Quarantäne ist ein 30-jähriger Coronavirus-Patient aus dem Oberland. Die Quarantäne teilt sich der positiv getestete Mann mit Frau und der vierjährigen Tochter. „Wir können uns in der Wohnung nicht aus dem Weg gehen.“ Infiziert sind weder Kind noch Partnerin. Nach einem Ischgl-Aufenthalt am Samstag, den 29. Februar, erfuhr der Oberländer über die Nachrichten, dass Ischgl der Virus-Hotspot sei. Er wollte sich daraufhin testen lassen, kam aber erst nach zwei Tagen zum Zug. Zuvor wurde an der Hotline beschwichtigt und nach Symptomen gefragt.

Die machten sich erst am vierten Tag bemerkbar. Druck auf der Lunge, leichter Husten. Das Testteam rückte an. Fieber bekam der Mann überhaupt keines. Heute geht es ihm wieder gut. „Es hat sich sofort in der Nachbarschaft herumgesprochen. Wir wurden behandelt wie Aussätzige. Die Leute haben die Fenster zugemacht, wenn ich mich in mein kleines Gartl gesetzt habe“, erzählt er. „Man lernt in einer so schweren Zeit viel über die Mitmenschen.“ Zweimal pro Tag kommt übrigens die Polizei und kontrolliert, ob die Familie zu Hause ist.