AK Tirol bietet Lehrlingen in der Coronakrise besondere Hilfestellung

Innsbruck – Die wirtschaftliche Lage ist angesichts der Coronavirus-Krise extrem angespannt, im Stundentakt überschlagen sich die Meldungen: Das stellt Arbeitnehmer vor viele Herausforderungen. Besonders aber werden Lehrlinge verunsichert, für die ein besonders gesetzlich geregelter Schutz gilt. Allerdings halten sich in diesen turbulenten Zeiten nicht alle Betriebe an die Vereinbarungen.

🏫 Der Berufsschulbesuch ist für Schüler der Sekundarstufe 2 geregelt: Er findet, wenn auch in modifizierter Form über elektronische Medien, statt. Eine Beschäftigung von Lehrlingen während des Berufsschullehrgangs oder am wöchentlich üblichen Berufsschultag sei daher unzulässig, so die Arbeiterkammer. Anders verhalte es sich bei Lehrlingen im Lebensmittelhandel (Einzelhandel – Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkostfachverkauf), in Drogerien und Apotheken und bei Großhandelskaufleuten: Sie haben schulfrei und müssen deshalb arbeiten gehen.