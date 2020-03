Corona-Sorgen-Hotline: Land und Diözese bieten psychologische Hilfe an

In so einer außergewöhnlichen Situation wie dieser ist es mir wichtig, dass ein psychosozialer Dienst eingerichtet wird, damit all jene Menschen mit persönlichen Sorgen Unterstützung erhalten und jemanden zum Reden haben.

In den vergangenen Tagen hat sich unser Alltag sehr schnell verändert. Dieser neue Alltag stellt unser Miteinander auf eine große Probe. Mit dieser Hotline schaffen wir eine Ansprechstelle für all jene, die von solchen Veränderungen besonders belastet sind.

Auch der Katholische Familienverband Österreich (KFÖ) will seinen Teil beitragen und den Familien in den kommenden Wochen hilfreich zur Seite stehen. Auf der Homepage www.familie.at/corona wird es an jedem Wochentag einen Impuls speziell für Familien geben – vom Expertengespräch über Alltagstipps bis zu Rezeptvorschlägen. "Wir versuchen Familien so gut es geht virtuell dabei zu unterstützen, ihren Alltag gut zu gestalten", erklärt KFÖ-Präsident Alfred Trendl laut Kathpress. (TT.com/smo)