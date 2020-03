Deutsche Vereine und Spieler sprechen über Gehaltsverzicht

Frankfurt am Main - In der Debatte um die finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise im Fußball hat es nach Angaben des Chefs der Deutschen Fußball Liga, Christian Seifert, Gespräche zwischen Spielern und Vereinen über einen Gehaltsverzicht gegeben. "Was Markus Söder gesagt hat, ist das, was viele Menschen denken", sagte Seifert am Dienstag in einem Live-Interview der "Bild"-Zeitung.