Banken müssen der OeNB ihre Geldbestände öfter melden

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) fragt bei den Banken in Österreich in der Corona-Krise jetzt öfter als sonst die aktuellen Geldbestände ab. Der österreichische Notenbankgouverneur und EZB-Rat Robert Holzmann hat am Mittwoch zudem festgehalten, dass der "Instrumentenkasten der Geldpolitik" nach wie vor sehr gut gefüllt sei.

Die heimische Notenbank hat in der Früh darüber informiert, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Auswirkungen der Covid19-Krise auf die Finanzmärkte vorübergehend erforderlich sei, Liquiditätsinformationen in höherer Frequenz als bisher abzufragen. Daher erging an die Finanzinstitute die Aufforderung, wöchentlich eine Liquiditätsübersicht zu übermitteln. Alle betroffenen Institute würden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit einem Schreiben informiert. Stichtag für die Erhebung sei der letzte Bankarbeitstag der Woche. Die erste wöchentliche Meldung habe somit erstmals am 23. März spätestens bis 14:00 Uhr an die Notenbank zu erfolgen. (APA)