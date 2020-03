Video von US-Rapperin Cardi B wird zur Coronavirus-Hymne

Los Angeles — Ein Video von US-Rapperin Cardi B (27, „Bodak Yellow“) hat einen Hype im Internet ausgelöst — eine Art Coronavirus-Hymne. „Wow, Nummer zwei der Hip-Hop-Charts auf iTunes“ schrieb Cardi B am Dienstag (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story und markierte den Song „Coronavirus“ in der US-Rangliste. Produzent und DJ iMarkkeyz aus Brooklyn hatte Cardi B‘s Instagram-Statement zur aktuellen Krisensituation („Coronavirus! I’m telling you, is gettin’ real!“) vor vier Tagen zu dem beatlastigen Song verarbeitet, der per Video auf Twitter und Instagram verbreitet wurde.