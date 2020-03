Ökonomische Schockwellen in Österreich und Deutschland

Wien - Die Coronavirus-Pandemie lässt Schockwellen durch das Wirtschaftsleben in Österreich und Deutschland gehen. Mittwochmittag hatte die österreichische Bundesregierung ein bis zu 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket angekündigt, während immer mehr Branchen nach staatlicher Unterstützung rufen. Gleichzeitig verschärfen die Grenzkontrollen der osteuropäischen Länder den Fachkräftemangel hierzulande.

Schlechte Nachrichten kommen auch aus dem wichtigsten Exportmarkt Österreichs, aus Deutschland. Dort wird die Konjunktur nach Einschätzung von Volkswirten in diesem Jahr einbrechen. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 2,5 Prozent. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erwartet für das Gesamtjahr sogar ein Minus um vier bis fünf Prozent. Zuletzt war die deutsche Wirtschaft 2009 in der Folge der globalen Finanzkrise geschrumpft, damals um mehr als fünf Prozent.

Ab dem dritten Quartal 2020 könnte sich die Konjunktur nach heutiger Einschätzung allmählich wieder erholen, sagte Stefan Schneider, Deutschland-Chefökonom der Deutschen Bank am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. "Das sind dramatische Zahlen, aber das ist sicherlich nicht der Weltuntergang", sagte Schneider. Insgesamt funktioniere die deutsche Wirtschaft recht gut. Im Jahr 2021 halten die Ökonomen bereits wieder ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um gut zwei Prozent für möglich.