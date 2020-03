Bei Reparatur von Holzsortieranlage: 35-Jähriger in Fügen verletzt

Fügen – Verletzungen an Oberschenkel und Fuß zog sich ein 35-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Fügen zu. Gegen 1.30 Uhr führte der Einheimische Arbeiten an der Holzsortieranlage in der Halle „Hobellinie 1“ eines Holzverarbeitungsbetriebes durch.

Wegen eines technischen Defekts am Holzausfallschacht kletterte der Mann in einen rund 2,5 Meter tiefen Schacht und legte sich auf das Förderband, um die Störung zu beheben. Das Band setzte sich plötzlich wieder in Bewegung und der 35-Jährige wurde mitbefördert.