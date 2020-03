Arbeitslos in Zeiten der Corona-Krise: Was es dazu zu wissen gibt

❗️ Sie müssen Arbeitslosengeld derzeit nicht persönlich beim AMS beantragen. Um sich arbeitslos zu melden soll vorrangig das eAMS-Konto verwendet werden, schreibt das AMS auf seiner Homepage. Wer kein eAMS-Konto hat oder nicht weiß, wie es funktioniert, kann eine Arbeitslosmeldung auch online via Website erledigen, ein E-Mail an die zuständige AMS-Geschäftsstelle schicken oder sich telefonisch melden (Telefonnummer für Tirol ist 050 904 740). Das AMS übermittelt dann auch das Antragsformular für das Arbeitslosengeld.

Dazu benötigt man lediglich Zugangsdaten zu seinem eAMS-Konto. Wer noch keine Zugangsdaten hat: In FinanzOnline findet man einen Link zum eAMS-Konto und kann sich so Zugangsdaten selbst erstellen. Zugangsdaten können weiters über die Einstiegsseite des eAMS-Kontos, per E-Mail oder telefonisch in der AMS-Geschäftsstelle angefordert werden, sie kommen dann mit der Post (RSa-Brief).