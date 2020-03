Gasbranche beruhigt: Versorgung sicher, Speicher gut gefüllt

Wien – Die Versorgung mit Energie ist ein Thema, das die Menschen in der aktuellen Krise beunruhigt. In diesem Kontext betont unter anderem die heimische Gaswirtschaft, dass die Gasspeicher gut gefüllt seien und die Branche für Notfälle gewappnet sei.

Österreichs Gasspeicher seien am Ende der Heizsaison noch zu mehr als 70 Prozent gefüllt. damit könnte die Energieversorgung mit Strom und Gas im Ernstfall für mehrere Monate aufrecht erhalten bleiben, so der Fachverband in einer Aussendung am Donnerstag.