Finanzielle Hilfe zur Corona-Bewätigung wird steuerfrei ausbezahlt

Dazu gehört auch, dass gesetzliche Steuer- und Gebührenerhöhungen, auch die Tabaksteuererhöhung, bis 30. September ausgesetzt werden. Alle Schriften und Amtshandlungen werden von Gebühren befreit, damit für Anträge auf Unterstützung nicht auch noch Kosten anfallen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Weiters werden alle Fristen, die am 16. März 2020 noch offen waren, bis zum 1. Mai unterbrochen. Wer also von jetzt weg noch einen Monat Zeit gehabt hätte für seinen Antrag, hat nun bis zum 1. Juni Zeit.