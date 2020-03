Frauen mit Drogen sexuell gefügig gemacht: Arzt rechtskräftig verurteilt

Das Landgericht hatte den Arzt am 28. Jänner 2019 unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Neben der Haftstrafe und der Sicherungsverwahrung ordnete das Gericht an, dass der Mediziner an eine der geschädigten Frauen 8000 Euro Schmerzengeld zahlen muss. Nach Verbüßung der Haft muss er in Sicherungsverwahrung bleiben, solange er für die Allgemeinheit aufgrund seines Sexualtriebes gefährlich ist. (APA/dpa)