Österreichs Fußball setzt auf Kurzarbeit in der Pressing-Pause

Innsbruck – „Mich hat gerad­e ein Spieler angerufen, dass er zur Kurzarbeit bereit wäre. Das ist sehr lobenswert, aber wir müssen das erst alles abklären“, türmen sich nicht nur vor Stefan Köck, Sportmanager der WSG Tirol, arbeitsrechtliche und wirtschaftliche Fragen auf, die derzeit nur von Fachleuten zu beantworten sind. „Wir sind mit Experten im Austausch. Das Modell ist sehr interessant seitens der Regierung, um Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind in einem Prüfungsprozess und schauen, welche Varianten wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können“, hält Daniel Bierent, WSG-Geschäftsführer Wirtschaft, fest. Bei Sturm, Altac­h und WAC wird daran gedacht, im gesamten Unternehmen auf Kurzarbeit umstellen. Das sei auch bei Austri­a und Rapid ein Thema.

Bei Zweitligist FC Wacke­r Innsbruck will man laut Präsident Gerhard Stocker „den März gut hinüberbringen“: „Man muss sich weiter­hangeln. Wir geben uns jetzt zwei bis drei Wochen Zeit. Natürlich werden wir mit allen sprechen. Und natürlich appellieren wir an jeden Einzelnen, solidarisch zu sein und seinen Beitrag zu leisten“, weiß auch Stocker, dass das Überleben der Klubs über Einzelinteressen stehen muss.

Im Gegensatz zum internationalen Profifußball, wo weit höhere Summen bezahlt werden, haben die (kleineren) heimischen Klubs den „Vorteil“, dass Gehälter gedeckt werden würden. „Wir wissen auch laut unseren Studien und Mittelwerten, dass wir nicht so viele Schwerverdiener im österreichischen Fußball haben“, führt Gernot Zirngast, Vorsitzender der Fußballergewerkschaft (VdF), aus: „Es gibt das Instrumentarium der Kurzarbeit, und wir raten den Spielern, es zu machen, um die Klubs in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Entscheiden muss das natürlich jeder für sich selbst.“

Bei manch einem läuft ja in zwei Monaten der Vertrag aus, andere Profis über der Höchstbeitragsgrundlage (vermutlich bei Salzburg) fallen ohnedies nicht in diesen Bereich. Der Kollektivvertrag zwischen Gewerkschaft und Liga garantiert darunter den Anspruch auf staatliche Leistungen.

Trainerstab: Mitglieder des Trainerstabs können auf freiwilliger Basis in die Kurzarbeit wechseln und sind, sofern sie befristete Verträge besitzen, ebenfalls unkündbar.

Kollektivvertrag: Die Bundesliga ist kollektivvertragsfähig. Die Möglichkeit, Kurzarbeit anzunehmen, gibt es im österreichischen Sport nur für in den höchsten beiden Ligen engagierte Fußballer, weil zwischen Gewerkschaft (VdF) und Bundesliga ein Kollektivvertrag abgeschlossen wurde.

„Wir haben im Fußball gegenüber anderen Sportarten den Vorteil des Kollektivvertrages. Wir leisten unsere Abgaben über das ganze Jahr“, will Zirngast den Fußball nicht als Nutznießer verstanden wissen, denn hart wurde über die Jahre mit Vereinen und Liga das Recht auf ein Mindesteinkommen eines Profispielers erkämpft, das derzeit gerade einmal 1500 Euro brutto monatlich beträgt.

Bierent („Natürlich sind wir angesichts der aktuellen Lage nur eine Randnotiz“) spielt dennoch darauf an, wie viel­e Menschen der Fußball abseits des Rasens beschäftigt, ob in der Geschäftsstelle, bei Behörden­gängen, Spieltagsabwicklungen oder der Sponsoren­akquise. Vor allem Letzteres ist ein brennender Punkt: Welche Leistungen treffen noch ein, welche bleiben aus? Wer trägt die Verantwortung? Darüber sind sich auch Sportjuristen in der Bezahlung der Spieler (siehe Kommentar) derzeit nicht einig.