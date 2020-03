YouTube und Netflix schrauben wegen Corona Bildqualität nach unten

Brüssel, USA – Neflix gab es am Donnerstag bekannt, am Freitag rückte YouTube nach: Beide Anbeiter werden ihre Datenmengen zunächst für 30 Tage drosseln. Das soll die Netze in der Coronavirus-Krise entlasten. Denn es besteht die Sorge, dass vermehrte Heimarbeit, Ausgangsbeschränkungen und zugesperrte Schulen die Netze verstopfen könnten.

Bisher versicherten Internet-Anbieter, dass sie den Anstieg schultern können. So stellte beispielsweise das Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at fest, dass das Handynetz und Internet trotz Home-Office und Streaming stabil sind, wie TT.com berichtete.

Netflix folgte Aufruf von EU-Kommissar

Netflix reagierte mit der Datendrosselung am Donnerstag auf einen Aufruf von EU-Kommissar Thierry Breton. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit "guter Qualität" bekommen, versicherte die US-Firma. Nach Einschätzung des Unternehmens wird der Marktführer durch den Schritt aber 25 Prozent weniger Datenverkehr verursachen. Breton begrüßte das Entgegenkommen.

Der EU-Kommissar hatte am Donnerstag den zweiten Tag in Folge mit Netflix-Chef Reed Hastings gesprochen. Am Vortag hatte Breton ihm unter anderem vorgeschlagen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung runterzuschrauben.

