Nach zahlreichen Absagen: Formel 1 will möglichst viele Rennen nachholen

Zuvor hatten der Automobil-Weltverband (FIA) und die Chefs der Rennserie wegen der Pandemie auch die drei für Mai geplanten Grand Prix gestrichen. Die Rennen in Zandvoort in den Niederlanden und in Montmelo bei Barcelona sollen später im Saisonverlauf nachgeholt werden, der Klassiker in Monaco ist für dieses Jahr komplett gestrichen.