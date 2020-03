Ein Tag in der Höhle: Start-up nimmt New Yorkern ihre Handys weg

Von Benno Schwinghammer/dpa

Okay, es geht los. Arbeiten. Na, noch einmal auf die Nachrichtenseiten. Huch, Facebook sendet fünf Benachrichtigungen, WhatsApp blinkt. Kollegen schreiben Mails. Die Zeit vergeht und die moderne Welt lässt uns nicht los. Dabei wollte man doch an etwas arbeiten. Hier kommt das New Yorker Start-up "Caveday" ins Spiel.

"Wir haben Caveday geschaffen, um der Welt beizubringen, wie man sich fokussiert", erklärt Mitbegründer Jake Kahana. Deshalb stehen fünf Männer und 15 Frauen im Kreis um einen Metalltisch im neunten Stock eines Bürogebäudes in Midtown Manhattan. Kahanas erste Ansage: Handys auf den Tisch. Da bleiben sie dann auch.

"Unser Smartphone macht uns dümmer"

"Unsere Smartphones machen uns nur dümmer", sagt er. 80 Mal pro Tag würde man sie entsperren. Tausende Male das Display berühren. Durchgehend konzentriere man sich durchschnittlich 40 Sekunden lang auf die eigentliche Arbeit, bis die nächste Ablenkung komme. "Das führt zu oberflächlicher Arbeit." Damit könne man kein Buch schreiben, keine neuen Kampagnen entwerfen, keinen Podcast produzieren.

Und auch keine neue Firma gründen, so wie Kahana und seine Partner es machten. Zusammen mit Jeremy Redleaf und Molly Sonsteng hatte der Designer vor einigen Jahren erkannt, wie viel produktiver sie waren, wenn sie sich von den Versuchungen der digitalen Welt wie in einer Höhle abschotteten. Also veranstalteten sie 2017 den ersten "Caveday". "Die Leute haben es geliebt", erinnert sich Kahana.

Nach Ablenkung müsse man sich erst wieder konzentrieren

Arbeitspsychologe Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld sagt, das Problem der Ablenkung in der Arbeitswelt ist durch das Smartphone größer geworden. Das habe mit dem uralten menschlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten zu tun. Wenn dreimal am Tag der Briefträger käme, würde man auch dreimal am Tag zum Briefkasten gehen. Doch durch solche Ablenkungen werde der Mensch aus seiner Konzentration gerissen. Wenn man zum Beispiel ein Mail beantworte, brauche man bis zu fünf Minuten, um an die unterbrochene Arbeit anzuknüpfen.

Einen "Caveday" muss man sich deshalb vorstellen wie eine Mischung aus Coworking Space und Gruppentherapie. Im Kreis stehend fragt Kahana reihum nach den Namen der Teilnehmer und dem Ziel ihrer Arbeit. Einige schreiben, andere zeichnen, wieder andere lernen. Dann sollen sie sagen, was sie heute ignorieren wollen. Die Worte Instagram, YouTube und E-Mails fallen. Nach einem gemeinsamen, motivierenden Klatschen geht jeder an die Arbeit.

Start-up nützt miteinander um effektiv zu lernen

Was "Caveday" von anderen Coworking-Büros wie "WeWork" oder dem New Yorker "Writers Room" für (angehende) Schriftsteller unterscheidet, ist die aktiv geförderte Gruppendynamik. "Das menschliche Element, von anderen umgeben zu sein, das macht 'Caveday' besonders", sagt Kahana. Das Start-up baut dabei geschickt einen subtilen Druck auf die Teilnehmer auf. Wenn diese erzählen, was sie heute schaffen wollen, entstehe eine Verantwortung, das auch zu erreichen.

Und wenn alle um einen herum konzentriert arbeiten, fällt es tatsächlich leichter, das ebenfalls zu tun. Das bestätigt auch Experte Hagemann, denn Menschen orientierten sich als soziale Wesen oft an ihren Mitmenschen. Pro Session kostet das umgerechnet 22 Euro, es gibt aber auch günstigere Zehnerpacks und eine monatliche Flatrate von 99 Dollar.