„Ja zu Tirol!“ beim Lieferservice und bei Online-Shops des heimischen Handels

Die Einkaufsstraßen sind verwaist. Die meisten Geschäfte haben geschlossen. „Wenn wir in den nächsten Wochen zusammenhelfen und nur das Notwendigste erledigen, werden wir die Coronakrise gut meistern“, ist Martin Wetscher, Spartenobmann des Tiroler Handels in der Wirtschaftskammer Tirol, überzeugt. Viele heimische Betriebe und Händler stehen jedoch vor großen Problemen. „Auch ihnen gilt unsere Solidarität“, so Wetscher. Viele Kunden surfen jetzt im Netz und kaufen online ein. „Bitte denken Sie an unsere regionale Wirtschaft, sagen Sie ,Ja zu Tirol’ und greifen Sie auf heimische Online-Shops zurück. Oder warten Sie, bis sich die Situation wieder normalisiert hat und die Geschäfte wieder offen haben“, appelliert Wetscher an die Tirolerinnen und Tiroler.