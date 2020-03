Nachbar rettete 24-Jährigen in Lienz aus brennender Wohnung

Lienz – In der Küche einer Wohnanlage in Lienz brach am Freitag gegen 19.35 Uhr ein Brand aus. Der Mieter, ein 24-jähriger Österreicher, konnte von einem Nachbarn in Sicherheit gebracht werden. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mit Verbrennungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz gebracht.