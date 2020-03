Kärntner von Mann mit Messer attackiert: lebensgefährlich verletzt

St. Jakob/Rosental – Ein 49 Jahre alter Unternehmer aus St. Jakob/Rosental (Bezirk Villach-Land) ist in der Nacht auf Freitag von seinem 54-jährigen Angestellten aus Slowenien im Streit lebensgefährlich verletzt worden. Der Angreifer stach sein Opfer laut Polizei Kärnten mit einem Messer in den Kopf und in den Rücken. "Verdacht des versuchten Mordes", hieß es in der Presseaussendung der Polizei Kärnten in der Nacht auf Samstag. Die Ermittlungen laufen.