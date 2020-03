Mehrsprachige Infos über Coronavirus-Krise: Nachricht an 170.000 Migranten

"Wir haben Informationen des Innen- und Gesundheitsministeriums sowie der Apothekerkammer in 13 Sprachen übersetzt. Sie stehen auf der Webseite des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)." Das Angebot werde laufend aktualisiert, sagt Raab. Zudem werden Erklärvideos in derzeit elf Sprachen in den sozialen Netzwerken verbreitet.

"Wir haben alle Kontakte des ÖIF - also Menschen, die einen Werte- und Deutschkurs gemacht haben oder bei der Integrationsberatung waren - angeschrieben. So haben wir mittlerweile 80.000 Asylberechtigte und Migranten per SMS und E-Mail über die Informationsmöglichkeiten aufgeklärt." Ebenso wurden laut Raab 13.000 so genannte Multiplikatoren-Kontakte wie Regionalbehörden, soziale Dienste oder Vereine im Integrationsbereich per E-Mail über die mehrsprachige ÖIF-Offensive zu den Corona-Maßnahmen informiert. Insgesamt seien in der ersten Woche rund 170.000 Zugewanderte via SMS, E-Mail, Telefon oder online kontaktiert worden.