Sammelleidenschaft einmal anders - der Umwelt zuliebe

Jährlich werden in Öster­reich mehr als 8700 Tonnen Müll vom Autobahnbetreiber Asfinag eingesammelt. Nicht immer ist der Mist vorher ordentlich entsorgt worden. Allein in Tirol und Vorarlberg mussten im letzten Jahr fast 400 Tonnen Müll an den Autobahnen händisch aufgesammelt werden und die Tendenz ist steigend. Es handelt sich dabei auch nicht nur um banale Proviantreste. „Unsere Mitarbeiter finden auf den Rastplätzen immer wieder Hausmüll sowie alte Autoreifen und Bauschutt“, sagt Asfinag-Abteilungsleiter Heimo Maier-Farkas.