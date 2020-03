Bursche bei Streit in Innsbrucker Wohnung mit Schwert bedroht

Innsbruck — Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Samstagabend in einer Innsbrucker Wohnung so ausgeartet, dass ein 20-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem 70 Zentimeter langen Schwert bedroht hat. Dieser soll ihn zuvor gewürgt haben. Laut Polizei ging es um die Übergabe eines Gasdruckrevolvers. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.