Luftqualität in Quarantänegebieten wird besser

In Italien hat sich die Konzentration des Schadstoffs Stickstoffdioxid fast halbiert. Die Europäische Umweltagentur berichtet ähnliche Luftveränderungen in Barcelona und Madrid, wo die spanischen Behörden Mitte März eine Ausgangssperre verhängt haben. Zuerst waren die Veränderungen in der Luft in China, dem Ursprungsland der Coronavirus-Pandemie, aufgefallen.