Nachträgliche Mitteilung: Verfahren gegen Götschober in Liederbuch-Affäre eingestellt

Die Staatsanwaltschaft entschied sich dann gegen weitere Ermittlungen. Die dem Verfahren zugrunde liegende Tat sei nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht, es bestehe also kein Grund zur weiteren Verfolgung, so Staatsanwaltschaft Wien.

"Aufgrund der Beweislage konnte nicht festgestellt werden, dass hinsichtlich der in den Räumlichkeiten der Burschenschaft Bruna Sudetia sichergestellten Druckwerke eine Verwendung stattfand, die entweder vom spezifischen Vorsatz der Betätigung im nationalsozialistischen Sinne gemäß § 3g VerbotsG getragen war oder zu Gewalt gegen eine nach § 283 Absatz 1 StGB geschützte Gruppe aufforderte oder zu Hass gegen eine solche aufstachelte. Es innerhalb gab keine Anhaltspunkte dafür, dass diese in der Gegenwart (innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist) in Verwendung standen bzw. verbreitet wurden", heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft. (TT.com)