Corona-Fall nicht gemeldet? Nun ermittelt Staatsanwaltschaft in Ischgler Fall

Ischgl, Landeck – Am Montagvormittag überraschte das Land Tirol mit einer Aussendung. Demnach sei der Gemeinde Ischgl von einem deutschen Medium mitgeteilt worden, dass einem Ischgler Betrieb bereits Ende Februar ein positiver Corona-Fall unter der Mitarbeiterschaft bekannt gewesen wäre. Dennoch sei der Fall nicht der Gesundheitsbehörde gemeldet worden.

Die Gemeinde hatte den Vorhalt noch am Sonntagabend an die Bezirkshauptmannschaft Landeck (BH) weitergeleitet, diese leitete am Montag darauf umgehend Schritte ein und übermittelte den Fall noch morgens der Staatsanwaltschaft Innsbruck, um die strafrechtliche Relevanz zu prüfen.