Radfahrer wurde bei Kontrolle in Innsbruck rabiat

Innsbruck — Am Sonntagnachmittag radelte ein 34-jähriger Brite auf dem — gut sichtbar abgesperrten — Radweg neben der General-Eccher-Straße in Innsbruck entlang. Polizisten hielten den Mann bei der Tiflisbrücke an. Sie erklärten ihm, dass er damit gegen das so genannte COVID-19-Maßnahmengesetz verstoßen habe.