EU für Verhandlung mit Albanien und Nordmazedonien

Brüssel – Die Europäische Union will offenbar Gespräche mit Albanien und Nordmazedonien über eine Aufnahme in die Staatengemeinschaft beginnen. Dies geht aus einem Dokumentenentwurf hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einsehen konnte. Dem Dokument zufolge sprechen sich die 27 Mitgliedstaaten einstimmig für solche Gespräche aus.