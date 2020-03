Deutsche Fußball Liga bereitet den nächsten Notfallplan vor

Frankfurt am Main - Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) tagt am Dienstag via Videokonferenz, um das weitere Vorgehen in der 1. und 2. Bundesliga vorzubereiten. Beschlüsse seien aber nicht zu erwarten. Diese sollen - soweit es die Gesamtlage zulässt - bei der außerplanmäßigen Mitgliederversammlung voraussichtlich am 31. März fallen.

Gerechnet wird mit einer Absage aller Spieltage mindestens bis Ende April. Dann könnte in einer erneuten Bewertung die Pause sogar nochmals bis Ende Mai verlängert werden. Angesichts der Ausmaße der Pandemie geht es in den Denkmodellen nur noch um sogenannte Geisterspiele ohne Fans in den Stadien. Insgesamt 82 Partien stehen in der Bundesliga noch aus. In den beiden höchsten deutschen Spielklassen stellt Österreich das größte Legionärskontingent: 29 rot-weiß-rote Profis spielen in der Bundesliga und 22 in der 2. Liga. (APA)