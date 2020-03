„Alles weard guat": Die Songs zur Coronakrise

Innbruck – Der Angst vor dem Virus macht auch in der Musikbranche nicht halt. Kaum ein Tag vergeht, in dem nicht ein neuer Corona-Song veröffentlicht wird.

Doch nur ein Musikvideo wird derzeit als Coronavirus-Hymne gefeiert. Der Clip von US-Rapperin Cardi B (27) hat einen Hype im Internet ausgelöst. Produzent und DJ iMarkkeyz aus Brooklyn hatte Cardi B's Internet-Statement zur aktuellen Krisensituation ("Coronavirus! I'm telling you, is gettin' real!") vergangene Woche zu dem beatlastigen Song verarbeitet, der per Video auf Twitter und Instagram verbreitet wurde. Der Song kletterte innerhalb kurzer Zeit auf Platz zwei der US-Rangliste der Hip-Hop-Charts auf iTunes.

US-Sänger Neil Diamond (79) hat seinen Klassiker „Sweet Caroline" im Zeichen der Corona-Krise umgedichtet. „Passt auf euch auf dort draußen! „Hands...washing hands...", schrieb der Musiker am Sonntag auf Twitter und verlinkte ein Video, in dem er vor einem brennenden Kamin zur Gitarre greift. Dies seien harte Zeiten, zusammen singen würde vielleicht helfen, erklärt Diamond und stimmt den Song „Sweet Caroline" an, allerdings mit neuen Textpassagen.

Neben dem Wintersport sind Gitarrespielen und Singen die Leidenschaften von Ski-Star Mikaela Shiffrin. In der Coronakrise hat die 25-jährige US-Amerikanerin nun einen Song geschrieben, den sie all den Helfern widmete im Kampf gegen die Pandemie wie Ärzten und Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleuten und Soldaten.

Damit sich die Italiener in dieser schwierigen Zeit nicht alleine gelassen fühlen, haben einige Bamberger ein Video gedreht, auf dem eine ganz besondere Version des italienischen Partisanenlieds „Bella Ciao" zu hören ist. In dem knapp dreiminütigen Clip sind die Bewohner einer Reihenhaussiedlung zu sehen, wie sie gemeinsam von ihren Balkonen aus das italienische Freiheitslied singen.

Die Kölner Sängerin hat Leonhard Cohen's umgetextet. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt hat – mit freundlicher Genehmigung von Ehrlich – den Song in ein Video verpackt, das die Mitbürger zum zu Hause bleiben aufrufen soll.

Auch die Tiroler beweisen in Krisenzeiten Kreativität. Die Völser Musikerfamilie, die unter dem Namen „Herzgluat" auftritt, veröffentlichte einen Song aus ihrer neuen CD "... mei Zeit..." , der Hoffnung machen soll. „Alles weard guat":

Auch die Familie Moriggl hat sich zur Aufmunterung einen Text zur aktuellen Lage überlegt. Die Performance hat Groß und Klein riesigen Spaß gemacht:

„Auf amol is alles anders, auf amol is alles still. Auf amol kann kaoner mehr tuan, tuan was er will. Die Zeit heilt alle Wunden, und auch diesmal wird’s so sein, und derweil, bleiben wir – daheim“, singt „Schürzenjäger" Stefan Wilhelm in seinem Lied.Auf YouTube wurde es bisher mehr als 200.000 angeklickt.

Martin Ogriseg aus Südtirol hat „Gimme Hope Jo'anna" in "Fliag o, Corona, fliag decht o" umgedichtet.

Der Lienzer Musiker „Rin99er" hat in seinem Song „Nudel & Klopapier" mit seinem Unverständnis für Hamsterkäufe beschäftigt. „Ganze Kontinente verrecken und wir ersticken an unseren Vorräten an Nudeln und Klopapier" rappt er.

Für Tirols Helfer singt Marco Spiegl „Mir sagen einfach Danke"

Auch der Tiroler Texter und Komponist Manu Stix singt: „I möcht mi nur bedanken“ und hat mit seinem Video auf YouTube schon mehr als 55.000 Aufrufe erzielt.

Die Kreativität treibt bunte Blüten und so nähern sich manche dem Thema mit (schwarzem) Humor.

Der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer veröffentlichte auf Instagram einen einen Hausarrest-Fluch Song, den er zuhause mit seinen Kindern, performte. Achtung Fäkalsprache!

Bei der musikalischen und satirischen Verarbeitung der Corona-Krise sind Cover-Versionen des Rockklassikers „My Sharona" der amerikanischen Band The Knack ganz vorne dabei. Der Titel schreit beinahe danach, in „My Carona" umgewandelt. Zubin Damania, ein Arzt aus den USA, hat sich bereits öfters medizinischen Themen mit einem Augenzwinkern angenommen. Nun also auch der neuartigen Viruserkrankung. Seine Version von „My Corona" verzeichnet knapp 1,5 Millionen Zugriffe auf YouTube.

„Ooh, my little deadly one" singt Papa Bakes in seiner Parodie von „My Sharona".

Am gleichen Song versuchte sich Jason Park – nicht ganz so professionell, allerdings wurde das kurz und simpel gehaltene Video mehr als 200.000 mal angeklickt.

Mittlerweile gibt es auch hierzulande erste virale Hits. „Hey Ramona, ich mach dich an, dann hast du Corona" singen die Ottakringer Genderer und MC Rasta und weisen auf ihrem YouTube-Kanal darauf hin, dass es sich dabei um Satire handle.

Ihre Zeit in häuslicher Quarantäne hat eine junge Frau aus Nordrhein-Westfalen in Deutschland genutzt und Sarah Connors Song „Vincent" umzuschreiben. Darin ruft sie zu mehr Besonnenheit auf: „Es ist nur Grippe".

Eine Corona-Version gibt es auch von „Sound of Silence" von Simon & Garfunkel. Im Song „Fight The Virus" heißt es zu Beginn statt „Hello darkness, my old friend" „Hello virus from Wuhan".

Die Redaktion von radioeins (Rundfunks Berlin-Brandenburg) beschäftigte der Ausverkauf von Desinfektionsmitteln. Kurzerhand wurde „I can't get no satisfaction" von den Rolling Stones in „I can't get no desinfection" umgedichtet.

Eine Parodie zur Epidemie hat auch Kathy Makattacks verfasst. Dafür zog sie Natalie Imbruglias „Torn" heran.

Gar nicht zum Lachen zumute ist dem italienischen Rapper Bello Figo. Er verleiht seiner Angst vor einer Ansteckung in dem Song „CoronaVirus" Ausdruck und landet damit einen viralen Hit. Er verzeichnet auf YouTube knapp vier Millionen Aufrufe.

Einfach den Namen des Virus als Songtitel nahm auch Rapper Yofrangel. Auf Spanisch fordert er die Leute auf, ihren Mund zu bedecken, um andere nicht krank zu machen und listet Symptome auf. Mehr als 6,7 Millionen haben sich das Video, in dem der Musiker in einem Krankenwagen liegt, beatmet wird und eine Injektion erhält, bereits auf YouTube angesehen.

