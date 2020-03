Corona-Quarantäne: Thema Übersiedeln gesetzlich unklar

Innsbruck – Die Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden sollen, wirken sich naturgemäß im Alltag massiv aus. Was gilt zum Beispiel, wenn ich bis Monatsende übersiedeln muss? Was, wenn die neue Wohnung in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Bezirk liegt? Und was ist, wenn ich mir jetzt überhaupt eine neue Wohnung suchen müsste, weil der Mietvertrag in absehbarer Zeit abläuft.