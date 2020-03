Stocker, Geisler oder Seidenbusch: Die Tiroler Funktionäre bleiben im Amt

Die Funktionsperioden des bislang amtierenden Vorstands verlängern sich automatisch. Eine ungewohnte Situation, aber in jedem Fall herrscht Rechtssicherheit. Tennis-Präsident Seidenbusch ergänzt: „Wenn sich im Zuge einer Vorstandswahl kein Nachfolger findet, musste der alte Vorstand auch schon bisher seine Aktivitäten fortsetzen.“

Das trifft in etwa auch auf den FC Wacker zu, der in der Generalversammlung am 30. April geplant hatte, die Nachfolgeregelung für Gerhard Stocker und die Installierung des neuen Hamburger „Kernmitgliedes“ (Förderer) amtlich zu machen. „Wenn man bedenkt, dass man dafür eine Vorlaufzeit braucht, geht sich dieser Termin nicht aus. Womöglich erst im Frühsommer“, erklärte Wacker-Vorstandsmitglied Felix Kozubek. Für den FC Wacker nicht das große Problem, weil Stockers Periode ohnehin bis Ende August läuft.