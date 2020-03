Achenseebahn muss Insolvenz anmelden, Weiterführung unklar

Aufgrund der vorhandenen Aktiva dürfte die Bahn nicht überschuldet sein. „Die Voraussetzung für die Eröffnung der Insolvenz liegt trotzdem vor, da bei der Schuldnerin nicht ausreichend liquide Mittel für die Bedienung der kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten vorhanden sind", so der Gläubigerschutzverband KSV 1870 in einer Aussendung am Mittwoch.