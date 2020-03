Angelo Kelly verlässt freiwillig „Masked Singer“, „die Göttin“ muss es

Köln – Der eine krabbelt auf der Erde, die andere thront im Himmel – und raus sind nun beide. Überraschend haben gleich zwei Prominente die ProSieben-Show „The Masked Singer“ verlassen. Musiker Angelo Kelly (38), der als rappende Kakerlake angetreten war, ging freiwillig. Die Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, „Edel & Starck“), die in der Rolle der Göttin das schwerste Kostüm zu schultern hatte, bekam zu wenige Stimmen der Zuschauer. Das Ergebnis in beiden Fällen: Die Promis mussten ihre Masken ablegen.

Angelo Kelly, bekannt und berühmt geworden im Kreise der Familienband Kelly Family, begründete den Ausstieg in einer kurzen Videobotschaft mit der aktuellen Lage. Er lebe mit seiner Familie in Irland. Die Show in Köln habe für ihn daher jede Woche eine große Reise bedeutet – und das sei momentan einfach keine Option mehr. „Das wäre nicht verantwortungsvoll mir, meiner Familie und den Mitmenschen gegenüber“, sagte Kelly. Weiter ins Detail ging er nicht, so dass man annehmen musste, er meinte die Coronavirus-Pandemie.