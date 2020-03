Recyclinghof Rum hat wieder Dienstag bis Samstag geöffnet

Der Recyclinghof in Rum hat seit Dienstag wieder geöffnet. Aufgrund der großen Nachfrage ( die TT berichtete ) hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, wie Bürgermeister Edgar Kopp mitteilt.

Der Betrieb am Recyclinghof soll nun in einer Art Blockabfertigung erfolgen: Während der Wartezeit soll man im Auto sitzen bleiben. Nur wenige Fahrzeuge werden gleichzeitig zu den Containern gelassen.

Die Entsorgung soll dann so rasch wie möglich erfolgen und dann der Recyclinghof umgehend verlassen werden. Ebenfalls muss ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Benützern eingehalten werden, wie in der Mitteilung erklärt wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Mülltrennung wie eh und je bereits zu Hause und nicht am Hof selbst erfolgen muss (die Containerreihenfolge: Karton – Papier – Kunststoff – Sperrmüll - Holz – Bauschutt). (TT.com)