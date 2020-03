AK-Appell an Telekom-Anbieter: "Zeigen Sie Herz"

Wien – Durch die Ausgangsbeschränkungen hat sich die Kommunikation über Telefon und Internet sehr verstärkt. Die Arbeiterkammer (AK) fordert Telekom- und Internetanbieter deshalb auf, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen miteinander in Kontakt bleiben können. Hilfreich wären mehr Gesprächsvolumen, kostenloser Tarifwechsel und Zugeständnisse beim Datenverkehr für Konsumentinnen und Konsumenten, so die AK in einer Aussendung am Mittwoch.