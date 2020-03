Fünf von 26 Schoko-Osterhasen sozial und ökologisch nachhaltig

Folgende Osterhasen haben besonders gut abgeschnitten: "Favorina Bio Organic Osterhase" von Lidl, "Natur aktiv Bio Confiserie Osterhase" von Hofer, "Natur pur Bio Osterhase" von Spar, "Schönenberger Veganer Schoko-Osterhase" von Denn's und der "EZA Osterhase aus biologischer Milchschokolade". Alle Hasen verfügen über das Bio- und das Fairtrade-Siegel und seien aus sozialer und ökologischer Sicht empfehlenswert, teilten die beiden Organisationen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

"An sich kann der kleinbäuerliche Anbau von Kakao sehr umweltschonend erfolgen. Leider werden aber im konventionellen Anbau oft giftige Pestizide verwendet, manchmal Mittel, die schon längst weltweit verboten und die für die Umwelt und die Arbeiter vor Ort extrem gefährlich sind. Sie werden am Schwarzmarkt billigst angeboten und von den unter extremem Preisdruck stehenden Bauern gekauft", so Martin Wildenberg, Nachhaltigkeits-Experte bei Global 2000.

Neben der Umweltkomponente spielt auch die soziale eine wichtige Rolle im Test. Denn sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Entlohnung im Kakaosektor sind oft prekär. In Ghana verdienen Kakaobauern beispielsweise rund 80 Cent am Tag, in der Elfenbeinküste rund 50 Cent. Über zwei Millionen Kinder arbeiten in dieser Region unter missbräuchlichen Bedingungen im Kakaoanbau. (APA)