37 ÖOC-Sportler haben Tokio-Ticket sicher: Wie geht Quali-Prozess weiter?

Wien - Laut aktuellem Stand wird Österreich zumindest 37 Athletinnen und Athleten bei den auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio mit dabei haben. Einige weitere liegen in Olympia-Ranglisten auf aussichtsreichen Positionen, bei heuer stattfindenden Sommerspielen wäre ihnen die Teilnahme gewiss gewesen. Nun heißt es abwarten, wie der weitere Qualifikationsprozess aussehen wird.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) nimmt dieser Tage Gespräche mit den 33 Olympia-Fachverbänden auf, um genau auch die Fragen zu klären. "Bei uns ist jetzt mehr oder weniger Stillstand. Wir können alle nur abwarten und mit dem arbeiten, was wir dann bekommen", sagte Christoph Sieber, der Sportdirektor im Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) zur APA. "Abgesehen von der Garantie der Gesundheit und Sicherheit bei Spielen, ist Fairness das, was den olympischen Spitzensport ausmacht. Man muss versuchen, ein Höchstmaß an Fairness zu erreichen."