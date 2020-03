Warnung vor möglicher Ansteckung in Axamer Lizum und Götzens

Innsbruck – Am 25. März wurde bekannt, dass sich zwischen 13. und 16. März drei Touristengruppen aus Schweden, den Niederlanden und Irland in Götzens und Axams in diversen Hotels und Après-Ski-Lokalen aufgehalten hatten. Mindestens zwei Personen davon wurden, wieder zu Hause, positiv auf eine Corona-Erkrankung getestet.

Tirols Gesundheitsbehörden rufen nun alle Personen, die sich ab 13. März bis zur behördlichen Schließung des Skigebietes am 16. März im Raum Axams in den genannten Lokalitäten (siehe Infobox) und im Skigebiet Axamer Lizum aufgehalten haben, auf ihren Gesundheitszustand achten und bei Symptomen umgehend die Gesundheitsberatung 1450 oder die Gesundheitsbehörden in ihren Heimatländern kontaktieren:

📛 Dies gilt derzeit im Speziellen für Personen, die sich im genannten Zeitraum in folgenden Örtlichkeiten aufgehalten haben:

Gondel/Liftanlagen Axamer Lizum Almbar (Axamer Lizum) Dohlennest Bärenhütte= Pleisenhütte

Sunnalm Hoadl Hotel Edelweiss, Götzens ClubHotel Tiroler Haus Öffentlicher Skibus in die Axamer Lizum Golfstüberl Birgitz Sportcafe Götzens Intersport Axamer Lizum Gasthaus Bini´s Alparthotel, Götzens

Geht man laut Bezirkshauptmann Michael Kirchmair von der Einschätzung der Gesundheitsbehörden aus, kann es vom letzten Kontakttag, also vom 16. März beginnend bis zum 30. März zu möglichen Corona-Ansteckungen kommen.

Wir tun alles, um die Kontaktpersonen und Zusammenhänge bestmöglich aufzuklären. Wir treten auch mit allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung, die in touristischen Betrieben gearbeitet haben. Bezirkshauptmann Michael Kirchmair

Man gehe von einer Inkubationszeit von 14 Tagen aus. Die Länder der drei betroffenen Touristengruppen würden umgehend von der Landessanitätsdirektion über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. „Für einheimische Tagesgäste gilt: Wer sich in den genannten Lokalitäten bzw. im Skigebiet aufgehalten hat, soll auf den Gesundheitszustand achten und sich im Krankheitsfall an die Hotline 1450 wenden“, betont auch Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Für medizinische Anfragen steht die Hotline der BH Innsbruck unter der Nummer 0512 53 44 51 95 von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Gesetzliche Verpflichtung Erkrankungen zu melden

Die Gesundheitsbehörden weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es unter anderem auch für Inhaber von Gast- und Schankbetrieben bei meldepflichtigen Erkrankungen, zu denen auch das Coronavirus zählt, eine gesetzliche Verpflichtung gibt, Erkrankungen zu melden. In den letzten Tagen konnten gewisse Zusammenhänge seitens der Gesundheitsbehörden erst nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung und nach darauffolgend nochmaligen Nachgehen der Gesundheitsbehörden aufgeklärt werden.