Raumordnerische Flaute im ganzen Land

Innsbruck – Raumordnungskonzepte, Flächenwidmungs- und Bebauungspläne. Die örtliche Raumordnung liegt in der Hand der Gemeinden. Besser gesagt in jener der gewählten Mandatare. Doch die kommunale Politik steht de facto still. Vergangene Woche hat die Gemeindeabteilung im Amt der Tiroler Landesregierung die Kommunen informiert, dass alle (Gemeinde­rats-)Sitzungen so lange zu verschieben sind, bis die „verkehrsbeschränkenden Maßnahmen“ aufgehoben sind.

Das hat nun aber auch gravierende Auswirkungen auf die Raumordnung. In einem Schreiben der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht, das diese Woche an die 279 Gemeinden erging, heißt es, dass alle noch laufenden Auflageverfahren nach der Quarantäne noch einmal durchzuführen sind. Neue Auflagen dürften nicht gestartet werden. Rechtlich könne nämlich derzeit nicht gewährleistet werden, dass verfahrensberechtigte Personen ihr Recht auf Einsicht auch ausüben können. Auch, weil vielfach Gemeindeämter geschlossen hätten. Nicht betroffen davon sind Flächenwidmungspläne – hier hilft die elektronische Kundmachung. Laut Auskunft des Landes haben 278 Gemeinden diese umgesetzt – nicht aber die Landeshauptstadt Innsbruck. Sie könnte derzeit also auch keine neuen Flächenwidmungspläne auflegen. Die Kundmachung von Erlassungsbeschlüssen sei jedoch für alle möglich. Das Problem: Beschlüsse werden derzeit in den Dorfparlamenten keine gefasst – weil eben keine Sitzungen stattfinden. Ergo herrscht in den Kommunen eine Art Widmungsstopp. Das sieht auch Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf so: „Wenn Gemeinderäte nicht tagen, ist das ein Stopp.“ Generell seien die Gemeinden via Bürgermeister aber weiter handlungsfähig.