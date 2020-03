Kreidl bangt mit Ried: „Wären die Einzigen, die richtig draufzahlen müssten"

Innsbruck, Ried – Natürlich sind sportliche „Schicksale“ im Verhältnis zum weltweiten Kampf gegen den Coronavirus zur Stunde denkbar klein. Das weiß auch Johannes Kreidl, der als klare Nummer eins für Ried zwischen den Pfosten steht. Mit seiner Familie in Hart im Zillertal ist er stets in Kontakt: „Gott sei Dank sind zuhause alle gesund. Es ist für alle zäh zurzeit und jeder hofft, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht.“ Die Heimreise nach Tirol ließ der Zillertaler in Absprache mit Coach Gerald Baumgartner aus, in Oberösterreich kann Kreidl zur Stunde ja noch im Freien Laufen gehen.