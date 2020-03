Wechsel zu Star-Berater: Rätselraten um Zukunft von Alaba

München – Während sich David Alaba dieser Tage auf den sozialen Netzwerken als Klavierspieler oder Bibel-Leser präsentiert, beschäftigt die Zukunft des 27-Jährigen die Fans des FC Bayern mehr als ihnen lieb ist. Österreichs Teamspieler hat laut übereinstimmenden Medienberichten mit Pini Zahavi einen neuen Star-Berater an seiner Seite. Der Israeli soll seine Kontakte nach Spanien ausspielen.

Barcelona oder Real werden als mögliche Interessenten an Alaba wieder einmal genannt. Während die Katalanen als künftiger Arbeitgeber wohl wenig realistisch erscheinen, könnte der Kontakt nach Madrid via Zahavi besser sein. Der 76-jährige Israeli versuchte vor zwei Jahren mit Bayerns Topstürmer Robert Lewandowski bereits einmal, einen Klienten zu den "Königlichen" zu lotsen. Der Transfer scheiterte damals am Veto des deutschen Rekordmeisters.