Tirols Tourismus verliert 2,3 Milliarden Euro, Bund stockt Hilfe auf

Wien, Innsbruck – Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im Tourismus könnten in Tirol Verluste in Milliardenhöhe bedeuten. Das Tiroler Wirtschaftsberatungsunternehmen "Ennemoser Consulting" rechnete vor, dass ein Verlust von 15 Millionen Nächtigungen und vier Milliarden Euro Regionaleinkommen drohe.

Indessen haben Bund und Länder auf Grund die Unterstützung für den Tourismus aufgestockt. Erstes Ziel sei es, die Liquidität in der Branche trotz Umsatzausfällen aufrecht zu erhalten, teilte das Tourismusministerium am Freitag mit. Der Haftungsrahmen für Überbrückungskredite wird dazu von bisher 100 Millionen Euro auf bis zu einer Milliarde Euro erhöht, sechs Bundesländer – darunter auch das Land Tirol - übernehmen dabei die Zinskosten für ihre Betriebe.

Das Tiroler Tourismusjahr 2019/20 sei bis zum Ausbruch des Virus gut gelaufen: Tirol sei "drauf und dran" gewesen, die "50-Millionen-Nächtigungsgrenze" zu durchbrechen. Zwischen November 2019 und Jänner 2020 habe es in Tirol um 583.000 mehr Nächtigungen gegeben - das wäre eine Plus von 5,1 Prozent gewesen.

Ennemoser Consulting stellte eine erste grobe Schätzung an, wonach in der theoretisch noch laufenden Wintersaison ein Rückgang von 5,1 Millionen Nächtigungen und ein Rückgang von 9,6 Millionen Nächtigungen für die kommende Sommersaison erfolgen könnte. Auf das gesamte Tourismusjahr gesehen bedeute das ein Minus von knapp 15 Millionen Nächtigungen. "Dieser geschätzte Rückgang beläuft sich auf fast 30 Prozent und wird Mindereinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro für Tirol bedeuten", hieß es in der Aussendung. Hier seien aber die Ausgaben der Tagesgäste noch gar nicht eingerechnet. "Durch die Verflechtung mit anderen Branchen verringert sich das durch den Tourismus generierte und induzierte Tiroler Regionaleinkommen um über vier Milliarden Euro", so Ennemoser Consulting.