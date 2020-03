Feller nach winterlicher Achterbahnfahrt: „Ich wurde respektlos behandelt“

Manuel Feller: Ich habe alles gut im Griff, das war schon am Ende der Ski-Saison Anfang März so. Vom Schmerz her war es akzeptabel, vielleicht sogar zu gut, sodass ich selbst nicht akzeptieren wollte, dass es nicht so läuft. Aber wenn der Körper nur bei 95 Prozent ist, macht das in unserer Liga schon viel aus.