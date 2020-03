„Three is a family": Mario und Ann-Kathrin Götze werden Eltern

Berlin – Baby-News bei Mario Götze und seiner Frau Ann-Kathrin: Der Fußballprofi und das Model werden zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram gaben sie die frohe Nachricht bekannt. „Three is a family" („Drei ist eine Familie"), schreibt Ann-Kathrin Götze zu ihrem Post, in dem sie stolz ihre große Babykugel präsentiert. Zudem verrät sie, dass sie bereits im siebten Monat schwanger ist.

Auch in einem Interview mit der Vogue sprach die 30-Jährige bereits über ihre Schwangerschaft und erklärte, dass diese bis jetzt sehr angenehm für sie verlaufen sei. „Ich hatte die ersten drei Monate keine Übelkeit, lediglich Kreislaufprobleme und Müdigkeit. Jetzt, im siebten Monat, ist alles nochmal viel spannender, weil der Bauch immer mehr wächst und man das Kind spürt." Sie sei fasziniert davon, was ihr Körper alles leiste und fühle sich durch die neuen Pfunde sehr weiblich.

Für einen Namen habe sich das Paar noch nicht entschieden. „Wir haben jetzt drei Namen in der engeren Auswahl und warten auf das Kind, um zu schauen, welcher Name wirklich passt [...]. Wir haben an sich den gleichen Geschmack und wollen beide einen kurzen und simplen Namen", so die werdende Mutter. Auch das Geschlecht des Kindes hält das Paar noch geheim.