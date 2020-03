Probeführerscheinbesitzer raste in Wörgl Polizeistreife davon

Wörgl – Ein Probeführerscheinbesitzer raste am Samstag der Polizei in Wörgl davon und missachtete dabei auch eine rote Ampel. Der Bursche wird neben mehreren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung auch wegen Übertretung der Covid-19-Verordnung angzeigt.

Die Polizei war auf den Fahrer durch einen Hinweis aufmerksam geworden: Nachdem die Anzeige einging, dass seit einiger Zeit immer wieder derselbe Pkw vor einem Wohnhaus in Wörgl halte und Leute ein- und aussteigen ließe, rückte eine Polizeistreife zur Überprüfung an. Tatsächlich wurde das beschriebene Auto in der Nähe des Wohnhauses entdeckt.