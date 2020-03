Später Wintergruß: Tief „Mareike" bringt Schnee, Frost und eisigen Wind nach Tirol

Innsbruck – Nach einem überwiegend frühlingshaften Wochenende steht Tirol am Montag ein Wetterumschwung bevor. Dafür verantwortlich ist Tief „Mareike", das sich vom Norden her seinen Weg nach Mitteleuropa bahnt. Bereits am Sonntag schlägt die Himmelsstimmung allmählich um, es wird zunehmend wolkiger. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze dann hinab bis in die Täler – bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind möglich.